Axios: желание Трампа встретиться с Путиным стало неожиданным для Зеленского

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о запланированной встрече с Владимиром Путиным в Будапеште стало сюрпризом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает американский портал Axios.

Издание отмечает, что прибывший в Вашингтон в четверг, 16 октября, Зеленский был оптимистично настроен по поводу предстоящей встречи с Трампом и готовности США предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Однако после приземления на базе ВВС Эндрюс" украинская делегация "была удивлена" объявлением Трампа о том, что он поговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии.

Ранее российские и американский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого был достигнута договоренность о проведении переговоров. Тем не менее было оговорено, что перед этим должна состояться встреча советников высокого уровня.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор "содержательным и весьма полезным". В ходе переговоров российский лидер отметил, что войска ВС РФ "полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения" на Украине.

Также президенты подняли тему поставок Киеву ракет Tomahawk и предстоящую встречу американского лидера с украинским коллегой.