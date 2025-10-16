Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в настоящий момент говорит по телефону с Владимиром Путиным.

"Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании по его завершении", – заявил американский лидер.

Данную информацию журналисту Павлу Зарубину также подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенты должны созвониться в четверг, 16 октября, чтобы обсудить конфликт на Украине. Кроме того, в пятницу, 17 октября, Трамп планирует принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент США предполагал, что тот попросит о поставках ракет Tomahawk. Он также признался, что "разочарован" темпом украинского урегулирования, несмотря на "очень хорошие" отношения с Путиным. Однако Трамп добавил, что считает, что они "остаются такими".

