Axios: Трамп проведет телефонный разговор с Путиным 16 октября

Фото: 123RF.com/tennesseewitney

Американский президент Дональд Трамп созвонится с Владимиром Путиным в четверг, 16 октября, и обсудит конфликт на Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

В пятницу, 17 октября, он планирует принять украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Трамп предполагает, что тот попросит США о поставках ракет Tomahawk.

При этом американский лидер признался, что "разочарован" темпом украинского урегулирования, несмотря на "очень хорошие" отношения с Путиным. Глава Белого дома добавил, что считает, что они "остаются такими".

Ранее Трамп говорил, что почти принял решение по возможным поставкам Tomahawk Украине, но он планирует выяснить, каким образом Киев хочет использовать ракеты.

Россия, в свою очередь, призвала США "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок. Замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что использование этих ракет будет означать "качественное изменение обстановки".

