Глава ОП Украины Ермак: Киев может разрушить инфраструктуру РФ

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак пригрозил России разрушением инфраструктуры за удары по территории Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Россия должна понимать, что за удары по нашей инфраструктуре последует ответ и их инфраструктура будет разрушена", – заявил Ермак.

Ранее российские войска нанесли удары по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре и хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ. Поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, бойцы РФ поразили украинские объекты энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности. Также ВС РФ ударили по местам хранения и подготовки беспилотников ВСУ дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.