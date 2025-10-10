Форма поиска по сайту

10 октября, 04:42

Политика
Глава ОП Украины Ермак: Киев может разрушить инфраструктуру РФ

В Киеве пригрозили России разрушением инфраструктуры за удары по Украине

Фото: depositphotos/mariakarabella

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак пригрозил России разрушением инфраструктуры за удары по территории Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Россия должна понимать, что за удары по нашей инфраструктуре последует ответ и их инфраструктура будет разрушена", – заявил Ермак.

Ранее российские войска нанесли удары по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре и хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ. Поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, бойцы РФ поразили украинские объекты энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности. Также ВС РФ ударили по местам хранения и подготовки беспилотников ВСУ дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

Российские войска нанесли массированные удары по предприятиям и инфраструктуре Украины

политика

