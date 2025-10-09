Форма поиска по сайту

Зеленский заявил, что утвердил план новых спецопераций СБУ против РФ

Фото: ТАСС/Zuma/Bernd Elmenthaler

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал со Службой безопасности Украины (СБУ) "некоторые планы" по ответным спецоперациям против России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Что касается наших операций, я согласовал с СБУ некоторые планы, касающиеся наших асимметричных ответов на российскую войну", – заявил Зеленский.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил 51-летнего жителя Севастополя к 15 годам колонии строгого режима за подготовку подрыва железнодорожного моста. По данным ФСБ, мужчина с помощью мессенджера был завербован сотрудником СБУ.

Кроме того, уголовное дело о теракте возбуждено по факту украинской атаки на поселок Маслова Пристань в Белгородской области. Следователи и криминалисты СК России на месте фиксируют обстоятельства преступления и допрашивают очевидцев.

