В Севастополе осужден мужчина за подготовку подрыва железнодорожного моста

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Южный окружной военный суд приговорил 51-летнего жителя Севастополя к 15 годам колонии строгого режима за подготовку подрыва железнодорожного моста. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, передает РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина с помощью мессенджера был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Злоумышленник должен был выполнять задания Киева по сбору данных о военной инфраструктуре и о транспортных объектах в Севастополе.

Затем мужчина изъял из тайника самодельное взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 килограмма, 3 брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 килограмма, 3 кумулятивных заряда массой более 2 килограммов, 8 электродетонаторов, 4 исполнительных устройства и 4 электронных передатчика. С помощью этих предметов злоумышленник должен был подорвать железнодорожный мост в городе.

Все взрывчатые вещества и устройства мужчина привез домой, где их впоследствии обнаружили и изъяли сотрудники регионального УФСБ. Также выяснилось, что злоумышленник завербовал своего знакомого, который тоже собирал в интересах СБУ информацию о находящихся в регионе объектах противовоздушной обороны (ПВО), чтобы в дальнейшем по ним были нанесены ракетные удары.

Уголовное дело, которое было возбуждено по статье о госизмене в отношении завербованного сообщника, сейчас рассматривается в Севастопольском городском суде. В свою очередь, 51-летний житель Севастополя уже признан виновным в госизмене и приготовлении к совершению теракта.

С учетом назначенного ранее наказания по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и устройств злоумышленник был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. При этом первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме. Также суд на год ограничил ему свободу и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в Крыму силовики задержали россиянина, который передавал украинским спецслужбам данные о расположении двух ЗРК С-300. По данным ФСБ России, житель полуострова 1972 года рождения был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Кроме того, силовики обнаружили у злоумышленника более килограмма пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, два исполнительных механизма, электродетонатор и средства связи для тайного общения с куратором. Против него возбудили дело по статьям о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и государственной измене.

