Россиянин получил 240 тысяч рублей за подрыв авто военного в Наро-Фоминске

Фото: телеграм-канал Baza

Диверсант, подорвавший автомобиль военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске по заданию украинских спецслужб, получил вознаграждение в размере 240 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на видео ФСБ РФ.

В ходе допроса злоумышленник признался, что 80 тысяч из всей суммы предназначались на проживание, их он получил сразу. Еще 80 тысяч были выплачены на дополнительный месяц жилья, а оставшиеся 80 тысяч – непосредственно за сам акт подрыва.

Также 24-летний россиянин раскрыл, что переписывался с куратором в мессенджере Telegram в течение полугода. В какой-то момент собеседник предложил ему подзаработать, устроив поджог автомобиля с символикой СВО. Получив согласие, последний предоставил номера авто. Вместе с этим задержанный занимался сбором данных об оборонном предприятии в Алтайском крае.

Об аресте россиянина стало известно 8 октября. Следуя указаниям, он изготовил два самодельных взрывных устройства (СВУ). Одно из них он спрятал в Москве, а второе использовал для подрыва автомобиля военнослужащего в Наро-Фоминске, который находится в зоне боевых действий.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В настоящее время он заключен под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства всех преступлений, в том числе по статьям о госизмене и незаконном изготовлении взрывчатки. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.