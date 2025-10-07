Призывавший к бомбардировке Москвы задержан в Подольске

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали жителя подмосковного Подольска, обвиняемого в призывах к бомбардировке Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ РФ.

Правоохранители выяснили, что мужчина распространял в публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram призывы к бомбовым ударам ВСУ по гражданской инфраструктуре столицы.

Более того, злоумышленник хотел, чтобы украинские военные запугивали мирных граждан и уничтожали расположенные в мегаполисе предприятия ОПК.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. После признания вины суд отправил мужчину в СИЗО.

Ранее ФСБ пресекла деятельность 59 администраторов телеграм-каналов за распространение неонацистской и террористической идеологии. У фигурантов были найдены инструкции по диверсионной деятельности, изготовлению взрывчатых веществ и переписка с иностранными кураторами. Против 9 человек возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении взрывчатых веществ, публичных призывах к терроризму и экстремизму.

До этого силовики задержали 18-летнего жителя Мордовии за привлечение подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге. Как выяснили спецслужбы, злоумышленник через мессенджер Telegram вышел на связь с представителем украинской военной разведки и за вознаграждение согласился поджигать объекты транспортной инфраструктуры. Для осуществления задуманного он привлекал несовершеннолетних жителей региона.