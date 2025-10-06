Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска

Фото: depositphotos/YGphoto

Мужчина, планировавший теракт в синагоге Пятигорска, арестован на 2 месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на городской суд.

ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском крае. Силовики задержали двоих граждан из Центральной Азии, которые готовили диверсию в синагоге. В одном из заброшенных зданий они оборудовали тайник с компонентами для изготовления взрывного устройства. Суд отправил их в СИЗО на два месяца.

Кроме того, пресечен теракт в Ставропольском крае. В Пятигорске задержали россиянина, который планировал поджечь здание местной Еврейской религиозной общины.

По данным российских спецслужб, теракты готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины, которые пострадали в ходе палестино-израильского конфликта. Также целью арестованных было разжигание межнациональной розни для планируемых в будущем беспорядков в РФ.