Суд Красноярска арестовал двух подозреваемых в подготовке теракта в синагоге

Центральный районный суд Красноярска отправил под арест двух подозреваемых в подготовке теракта в местной синагоге, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что оба подозреваемых арестованы на два месяца.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае ФСБ удалось предотвратить теракт на еврейском религиозном объекте. Силовики задержали двух граждан из Центральной Азии, готовивших диверсию в синагоге.

Выяснилось, что в одном из заброшенных зданий задержанные оборудовали тайник с компонентами для изготовления взрывного устройства.

Деятельность задержанных квалифицирована по статьям о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности.

Кроме того, предотвращен теракт в Ставропольском крае. В Пятигорске под стражей оказался гражданин РФ, который планировал поджечь здание местной Еврейской религиозной общины.

