Задержанные в Красноярске и Пятигорске планировали взрывы в синагогах

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Задержанные за подготовку терактов в Красноярске и Пятигорске признались, что готовили взрывы в синагогах для убийства людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео ФСБ России с показаниями.

Двое уроженцев Центральной Азии рассказали о полученном задании о взрыве в синагоге. Задержанный в Ставропольском крае россиянин также признался, что планировал террористическую акцию на территории Пятигорска.

Как отметили в ФСБ, теракты готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта. Однако целью террористов являлось разжигание межнациональной розни для планируемых в будущем беспорядков на территории России.

Ранее стало известно, что в Красноярском и Ставропольском крае были предотвращены теракты на еврейских культовых объектах. В Красноярске силовики задержали двух граждан из страны Центрально-Азиатского региона. В их тайнике были компоненты для создания взрывчатки и поражающие элементы.

В свою очередь, в Пятигорске под стражу попал российский гражданин – он планировал поджечь здание Еврейской религиозной общины. У него были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, два ножа и средства связи с перепиской в мессенджере Telegram с координатором.

По данным ФСБ, задержанные были связаны с международной террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.