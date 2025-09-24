Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника ФССП в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Новосибирской области.

Теракт удалось предотвратить сотрудникам УФСБ совместно со специалистами военной контрразведки в Новосибирске.

По данным службы, что житель Новосибирска 1989 года рождения из-за личной неприязни к органам исполнительной власти создал в одной из соцсетей сообщество, в котором призывал дестабилизировать службу судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение терактов.

Злоумышленника удалось задержать с поличным при попытке поджога дома сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на террористический акт. Суд заключил задержанного под стражу на два месяца.

Ранее спецслужбы предотвратили убийство главы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Санкт-Петербурге. Две молодые женщины и юноша собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ.

По указанию украинского куратора двое задержанных наблюдали за объектом и проводили разведку по месту его жительства, после чего через тайник передали исполнителю взрывное устройство. При этом последний перед минированием автомобиля переоделся в женскую одежду, однако его задержали в момент закладки бомбы.