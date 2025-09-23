В Самарской области задержаны отец и сын за совершение диверсий с 2023 года

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Самарской области задержали россиянина и его сына, которые подозреваются в совершении диверсий с 2023 года. Об этом ТАСС заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В службе уточнили, что задержание произошло при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару.

По данным правоохранителей, что в июне 2022 года молодой человек выехал за границу, где в мессенджере Telegram связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к сотрудничеству. Вернувшись в страну, он привлек к преступной деятельности своего отца.

"Из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной ими квартире изъято 13,5 килограмма взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера", – отметили в ФСБ.

Во время допроса мужчины признались в совершении подрывов в Самарской области: магистрального газопровода в Сызранском районе в июле 2023 года, ж/д мостов через реки Чапаевку и Самару в марте и сентябре 2024-го.

Также они признались в причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с помощью которого в июле 2023-го была подорвана трансформаторная подстанция АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод".

Следователи завели в отношении задержанных уголовное дело о незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по статьям о диверсии, участии в деятельности терорганизации и госизмене. Злоумышленникам грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как пояснили в ФСБ, украинские спецслужбы для дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ активно вербуют исполнителей диверсий и терактах на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Однако преступления раскрываются, а граждане, согласившиеся помогать противнику, получают длительные тюремные сроки, добавили в ФСБ.

Ранее российские спецслужбы предотвратили убийство главы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Санкт-Петербурге. Две женщины и юноша намеревались взорвать его автомобиль. При этом тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ. Задержанные дали признательные показания, возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.