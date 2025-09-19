Дело возбуждено против жителя Калининграда за переводы денег ВСУ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело о госизмене возбудили в Калининграде против россиянина за неоднократные переводы денег организациям, которые финансируют ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению противоправной деятельности. Задержанный заключен под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее силовики совместно с Росгвардией задержали в Воронеже россиянина, который переводил в криптовалюте деньги военизированному объединению, сформированному под контролем ГУР Минобороны Украины.

Спецслужбы также задержали в Новосибирске женщину, которая причастна к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. Диверсию злоумышленница сняла на телефон, чтобы направить кадры своему куратору для получения вознаграждения. Она призналась, что ей обещали выплатить 8 тысяч долларов.