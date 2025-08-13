Пытавшийся перейти в ВСУ россиянин должен был убить как можно больше военных РФ

Фото: 123RF/grigorenko

Россиянин, пытавшийся перейти на сторону ВСУ, должен был убить как можно больше военнослужащих РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Чтобы сбежать на территорию Украины, мне нужно было бы кинуть гранату или открыть огонь из автомата, чтобы убить как можно больше российских военных", – заявил он в ходе допроса.

Как рассказал злоумышленник, для реализации задумки он заключил контракт с Минобороны РФ по совету кураторов с Украины. После он планировал отправиться в воинскую часть в Курской области и перед дезертирством исполнить задание.

Таким образом мужчина хотел завоевать доверие украинской стороны. В качестве доказательств убийство планировал зафиксировать на фото и видео.

"Затем перебежать с этим всем на территорию украинской стороны, где меня бы встретили украинские пограничники и я продолжил там нести службу", – заключил он.

Россиянин был задержан в Кировской области. Выяснилось, что он вступил в террористическую организацию, которую курировали спецслужбы Украины. Изначально преступник планировал совершить поджоги на Транссибирской магистрали, а после приехать в Москву для подписания контракта на службу в СВО.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности терорганизации" и "Госизмена". Злоумышленника арестовали. Ему грозит пожизненный срок.