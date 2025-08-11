ФСБ: Киев пытался обманом превратить пятерых пенсионерок из РФ в "живых бомб"

Фото: АСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Киев пытался обманом превратить пятерых пенсионерок в "живых бомб" для убийств военных РФ, сообщила Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

По данным ведомства, спецслужбы Украины смогли вовлечь россиянок в преступную деятельность с помощью мошеннических схем и психологического воздействия.

"Сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур – ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия", – уточнили в ФСБ.

У пенсионерок обманным путем были похищены денежные средства, хранящиеся в банках и полученные в результате принудительной продажи их недвижимости. В надежде на обещанный возврат потерянных сбережений россиянки принимали участие в наблюдении за местами жительства и стоянок машин российских военных, хранению из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств.

"По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых живых бомб", – заявила служба.

Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

