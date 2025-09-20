В Москве задержан подозреваемый в пособничестве украинским мошенникам

Фото: /ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

В Москве задержан 32-летний россиянин, который действовал в интересах Украины. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УФСБ России по столице и Подмосковью.

По данным ведомства, мужчина обеспечивал работу SIM-боксов, с помощью которых сообщники злоумышленника похищали деньги и конфиденциальные данные россиян. В результате путем обмана и шантажа аферисты украли у граждан РФ свыше 10 миллионов рублей.

При этом, как выяснили в ФСБ России, полученные сведения злоумышленник не раз направлял кураторам, которые могли быть причастны к деятельности украинских спецслужб. В связи с этим мужчине предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере. Он арестован.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, которые позволят выявить всех причастных к мошеннической схеме лиц, а также детализировать эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность группы, которая, действуя под контролем украинских кураторов, обеспечивала работу сети узлов связи для мошенников, вымогавших деньги у россиян. В результате были задержаны двое организаторов, которые прибыли в Крым из Татарстана.

Правоохранители выяснили, что мужчины арендовали квартиры в Симферополе для размещения сим-боксов, которые применялись для мошеннических звонков на номера россиян. Кроме того, были выявлены и другие участники, выполнявшие задания организаторов call-центров. Среди них – двое подростков в возрасте 15 и 17 лет.

