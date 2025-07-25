ФСБ арестовала 19 мошенников, использовавших возможности украинских call-центров

Фото: 123RF/grigorenko

В четырех регионах России были арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, использовавших возможности украинских call-центров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и МВД. Группа действовала в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае, систематически вымогая у российских граждан деньги в особо крупном размере.

По данным ФСБ, в качестве пособников для этого привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.

По местам проживания задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, а также незарегистрированное травматическое оружие, автомобили премиум-класса, расписки по долговым обязательствам и прочие вещи.

Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства на сумму более 200 миллионов рублей.

"Решением суда девятнадцати фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одному – в виде ограничения свободы", – уточнили в ведомстве.

Двум организаторам группы предъявлены обвинения по статьям:



"Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение";

"Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".

Восемнадцати участникам группы также предъявлено обвинение в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Кроме того, в Череповце был задержан мужчина, который передал украинским мошенникам сведения о более чем 27 тысячах граждан России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту", – пояснила Волк.

В Свердловской и Ярославской областях ранее также задержали шесть человек за пособничество мошенническим украинским call-центрам. Злоумышленники занимались эксплуатацией информационной структуры. Звонки поступали в страну при помощи GSM-шлюзов или СИМ-боксов. Украденные деньги отправили на нужды ВСУ.