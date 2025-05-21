Более 200 мошеннических колл-центров работают на Украине

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На Украине находятся более 200 мошеннических колл-центров, через которые совершаются дистанционные хищения. Об этом рассказал замглавы отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД РФ Денис Костин.

При этом большая часть этих колл-центров располагается в Днепропетровске. По словам Костина, в этих центрах устанавливается четкое распределение ролей, а также предусматриваются штрафы тем, кто что-то сделал не по схеме.

"Если раньше, когда мошенник звонил, можно было посмеяться, задать ему вопрос: "Чей Крым?", он отвечал матом и клал трубку, то сейчас это им делать запрещено", – приводит ТАСС слова Костина.

Специалист также рассказал, что зачастую в таких колл-центрах работают бывшие сотрудники силовых структур, обладающие компетенцией, словарным запасом и способные ввести человека в заблуждение.

По данным ФСБ России, для реализации организованной мошеннической деятельности украинский режим задействовал центры обработки данных, энергоресурсы и интернет-провайдеры из Украины и некоторых стран Евросоюза.

Ранее СМИ сообщали, что для украинских телефонных мошенников разработали методичку, рекомендующую злоумышленникам объяснять свой немосковский говор тем, что они якобы приехали из Ростова-на-Дону.