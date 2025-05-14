РИА Новости: украинские телефонные мошенники объясняют свой говор тем, что они ростовчане

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Для украинских телефонных мошенников разработали методичку, рекомендующую злоумышленникам объяснять свой немосковский говор тем, что они якобы приехали из Ростова-на-Дону, пишет РИА Новости, ссылаясь на подпольное движение Stop Grave.

Представители организации проникли в одно из мошеннических формирований в Одессе и добыли фотографии руководства. В одном из его пунктов и содержится инструкция, как вести разговор с потенциальными жертвами.

"Почему не московский говор? Откуда вы!? – Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами", – написано в указаниях.

Ранее ФСБ выяснила, что дистанционные мошенничества в России координируются с Украины, где действуют 120–150 call-центров. Для их работы используются центры обработки данных, энергоресурсы и интернет-провайдеры из Украины и некоторых стран Евросоюза.

В ведомстве заявили, что совместно с МВД РФ регулярно проводят мероприятия по противодействию этим мошенничествам. Тем не менее всего в 2024 году в РФ было зарегистрировано свыше 640 тысяч дистанционных мошенничеств. Причиненный ущерб составит более 170 миллиардов рублей.