В Татарстане полиция задержала пособников украинских телефонных мошенников

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Татарстане полиция задержала пособников телефонных мошенников из Украины. Организаторы сети узлов связи подменяли телефонные номера для похищения доступа к аккаунтам на портале "Госуслуги". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Злоумышленники из Украины звонили россиянам и предлагали им продлить договоры с операторами мобильной связи, чтобы впоследствии украсть доступ к учетным записям на "Госуслугах". Таким образом мошенникам удавалось оформлять микрокредиты на имена жертв, у которых они требовали перевести деньги на "безопасные счета" для возвращения средств, рассказала представитель МВД.

Правоохранители проводили оперативную работу в течение нескольких месяцев. В начале этого года сотрудники полиции установили, что мобильные устройства предполагаемых преступников зарегистрированы в Татарстане. После этого удалось обнаружить места проживания двух приезжих из других регионов. Они, уточнила Волк, действовали по указанию организатора.

Подозреваемые арендовали жилье и установили оборудование, предоставленное им для перенаправления телефонных номеров на российские, утверждает следствие. Также они помогали настраивать и заменять заблокированные сим-карты. В ходе обысков в квартирах подозреваемых было обнаружено 12 сим-банков, более 2,7 тысячи сим-карт, компьютерная техника и средства связи.

Полицейские выявили и других участников сети. По предварительной информации, организаторами схемы были двое жителей Чебоксар, которые по наводке сообщников привлекали людей для участия в действиях с целью получения дохода.

В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время сотрудники полиции проводят работу по установлению личностей всех участников преступной схемы, а также определению круга лиц, пострадавших от их действий.

Ранее Госдума в первом чтении приняла проект о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Инициатива предполагает ввод на территории России обязательной маркировки всех телефонных звонков компаний, включая массовые, на экранах мобильных телефонов.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на общение с гражданами через зарубежные мессенджеры для государственных органов и банков. Это связано с риском использования подложных аккаунтов.