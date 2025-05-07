ФСБ: дистанционные мошенничества в РФ координируют с Украины

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Дистанционные мошенничества в России координируют с Украины, здесь действует от 120 до 150 call-центров, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным службы, для реализации организованной мошеннической деятельности украинский режим задействовал центры обработки данных, энергоресурсы и интернет-провайдеры из Украины и некоторых стран Евросоюза.

ФСБ РФ совместно с МВД России на регулярной основе проводят мероприятия по противодействию мошеннической деятельности, используя информационно-коммуникационные технологии.

Всего в 2024 году в РФ было зарегистрировано свыше 640 тысяч дистанционных мошенничеств. Причиненный ущерб составит более 170 миллиардов рублей, добавили в ФСБ.

Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники стали обманывать продавцов на онлайн-площадках объявлений, предлагая им перейти для общения в мессенджеры, а потом выманивая деньги.

Также мошенники могут звонить своим жертвам от лица военной прокуратуры и запугивать их утечкой данных банковских карт. В частности, преступники убеждают граждан снять все сбережения и передать их курьеру для сохранности в специальной банковской ячейке.