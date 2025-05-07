МВД предупредило о схеме обмана продавцов на интернет-платформах объявлений

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Злоумышленники стали обманывать продавцов на онлайн-площадках объявлений, предлагая им перейти для общения в мессенджеры, а потом выманивая деньги. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в своем телеграм-канале.

"Покупатель" выходит на связь, уговаривает отправить ему фото товара в мессенджер под предлогом того, что фото в приложении не загружается. Перенос общения в мессенджеры необходим мошеннику, чтобы обойти встроенные в популярные приложения системы защиты и обеспечить себе дополнительную анонимность", – предупредили в УБК.

После этого лжепокупатель утверждает, что уже оплатил товар через площадку, а продавцу нужно лишь подтвердить получение средств. Жертва получает сообщение на электронную почту или в мессенджер, которое точно копирует официальный стиль площадки.

В действительности ссылка ведет на фишинговый сайт, где требуется ввести данные банковской карточки и код из СМС. Эти действия приводят к краже денег. Для защиты от такого рода мошенничества стоит использовать только официальные приложения площадок и никогда не переходить по подозрительным ссылкам из писем и мессенджеров.

"Проверяйте адрес сайта – даже мелкие отличия могут быть признаком подделки", – указали в УБК.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить своим жертвам от лица военной прокуратуры и запугивать их утечкой данных банковских карт. В частности, преступники убеждают граждан снять все сбережения и передать их курьеру для сохранности в специальной банковской ячейке.

Но на самом деле сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам, требуя передавать свои деньги курьеру. При получении такого звонка нужно положить трубку и позвонить в полицию.

