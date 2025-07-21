В Рязани задержан уроженец Молдавии за передачу Украине сведений о ВС РФ

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В Рязани задержали уроженца Молдавии с российским гражданством, который собирал для военной разведки Украины данные о предприятии военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина в прошлом году посредством мессенджера Telegram установил и поддерживал контакт с представителем украинской спецслужбы. По указанию куратора он собрал и передал украинской стороне информацию об одном из подразделений ВС РФ и предприятии ВПК на территории Рязанской области.

Взамен украинская разведка пообещала подозреваемому, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России во Францию с последующим вступлением в запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование, участвующее в боевых действиях в зоне СВО.

На допросе, видео которого распространила ФСБ, задержанный признался в работе на военную разведку Украины. По его словам, эмигрировать во Францию он планировал в конце года.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Кроме того, суд заключил его под стражу.

Ранее в Воронежской области задержали 41-летнего россиянина по подозрению в госизмене и диверсионной деятельности в интересах украинской разведки. По данным силовиков, мужчина передавал сведения о российских объектах ПВО. В настоящее время он арестован, дает признательные показания и сотрудничает со следствием.