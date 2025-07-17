Агент Киева задержан в Воронежской области за передачу данных об объектах ПВО

Фото: 123RF/grigorenko

В Воронежской области задержали агента военной разведки Киева, который передавал информацию об объектах ПВО России и готовил диверсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, 41-летний россиянин подозревается в госизмене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Мужчина передавал данные об объектах ПВО, расположенных в Воронежской области.

Кроме того, выполняя задание куратора, житель извлек самодельное взрывное устройство для осуществления подрыва на объекте энергической инфраструктуры региона, отметили в ЦОС.

По информации ФСБ, мужчина установил контакт с сотрудником ГУР МО Украины через WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), согласившись на участие в разведывательно-подрывной деятельности. В настоящее время он заключен под стражу, дает признательные показания и сотрудничает со следствием.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству"), части 1 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ ("Приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса") и части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств").

Ранее российские силовики предотвратили теракт в поселке Мостовском Краснодарского края. Как уточнили в ФСБ, россиянин планировал поджечь административное здание, для этих целей он изготовил зажигательную смесь. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.