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14 июля, 10:11

Происшествия

Суд арестовал гражданку РФ и Украины, готовившую подрыв офицера в Крыму

Фото: 123RF/olegdudko

Ленинский районный суд Севастополя арестовал гражданку России и Украины, которая готовила в Крыму 9 мая подрыв военнослужащего России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, женщина будет находиться под стражей два месяца.

О задержании агента СБУ стало известно утром 14 июля. По данным ФСБ, 24-летняя девушка должна была взорвать автомобиль российского офицера, используя переданное ей взрывное устройство. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и госизмене.

Российские силовики установили всех сотрудников СБУ, причастных к подготовке подрыва. Уточняется, что они работают в пятом управлении департамента контрразведки (ДКР) украинского ведомства.

В Москве задержан подозреваемый в подготовке взрыва по указанию украинских служб

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