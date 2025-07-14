ФСБ выявила сотрудников СБУ, готовивших теракт против военнослужащего в Крыму

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила всех сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые причастны к подготовке теракта против военнослужащего в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сотрудникам ФСБ удалось установить личности граждан в процессе допроса ранее задержанной женщины. Выявленные лица работают в 5-м управлении департамента контрразведки (ДКР) СБУ.

Среди них – старший оперуполномоченный 1-го сектора 3-го отдела старший лейтенант Игорь Китаев, старший оперуполномоченный 2-го сектора 3-го отдела капитан Александр Осипенко и начальник 1-го сектора 3-го отдела майор Назарий Сдырко.

При этом, уточнила служба, именно 5-е управление украинского ведомства разрабатывает и приводит в действие планы по совершению терактов, направленных против россиян. Подразделение, по словам одного из сотрудников ФСБ, было создано в 2017 году и вошло в состав СБУ для проведения диверсионно-террористических действий на территории России.

Ранее в Крыму удалось задержать завербованную украинской Службой безопасности 24-летнюю гражданку России и Украины. Накануне Дня Победы она должна была взорвать автомобиль российского офицера с использованием переданного ей взрывного устройства.

Сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемой компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".