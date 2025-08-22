Узлы связи мошенников ликвидировали в Крыму

Фото: 123RF/grigorenko

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность группы, которая, действуя под контролем украинских кураторов, обеспечивала работу сети узлов связи для мошенников, вымогавших деньги у граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по республике и Севастополю.

В операции, помимо силовиков, участвовали сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД. Они выявили сеть узлов связи, используемую украинскими call-центрами, уточнили в ведомстве.

При поддержке Росгвардии были задержаны двое организаторов, которые прибыли в Крым из Татарстана. Правоохранители выяснили, что мужчины 1988 и 2005 годов рождения арендовали квартиры в Симферополе для размещения сим-боксов, которые применялись для мошеннических звонков на номера российских граждан.

Кроме того, были выявлены и другие участники, которые исполняли задания организаторов call-центров и обеспечивали работу виртуальных узлов связи. Среди них – двое подростков в возрасте 15 и 17 лет.

Ранее силовики арестовали 19 членов группы дистанционных мошенников, использовавших возможности украинских call-центров в четырех регионах России. Правоохранительные органы пресекли их деятельность в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае.

ФСБ установила, что мошенники систематически вымогали у россиян крупные суммы денег. Пособниками выступали неблагополучные жители Новосибирской области. Удалось доказать 33 эпизода мошенничества и вымогательства на сумму более 200 миллионов рублей.

