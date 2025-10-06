ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Пятигорске и Красноярске

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

В Красноярском и Ставропольском крае предотвращены теракты на еврейских культовых объектах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, планировавшие нападения были связаны с международной террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.

В частности, в Красноярске были задержаны 2 граждан из страны Центрально-Азиатского региона, готовивших диверсию в синагоге. В заброшенном здании, где террористы оборудовали тайник, силовики нашли компоненты для создания взрывчатки и поражающие элементы.

Деятельность задержанных квалифицирована по статьям о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности, отмечает ФСБ.

В свою очередь, в Пятигорске под стражу попал гражданин РФ, который планировал поджечь здание Еврейской религиозной общины. У него были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, два ножа и средства связи с перепиской в мессенджере Telegram с зарубежным координатором преступной деятельности. Злоумышленнику предъявили обвинение в подготовке теракта.

В ФСБ также напомнили о предотвращении ранее деятельности четырех членов запрещенной в России международной террористической организации, намеревавшихся атаковать синагоги в Москве с использованием самодельных взрывных устройств, огнестрельного и холодного оружия. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Ведомство также предупредило об активизации террористических организаций в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) для вербовки граждан России.

"Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", – добавили в российской спецслужбе.

Ранее силовики задержали 18-летнего жителя Мордовии за привлечение подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге. Как выяснили спецслужбы, злоумышленник через мессенджер Telegram вышел на связь с представителем украинской военной разведки и за вознаграждение согласился поджигать объекты транспортной инфраструктуры. Для осуществления задуманного он привлекал несовершеннолетних жителей региона.