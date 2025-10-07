Конгрессвуман Луна: Зеленский ежемесячно переводит 50 млн долларов в саудовский банк

Фото: ТАСС/Zuma

Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов в один из банков Саудовской Аравии. С таким заявлением она выступила в интервью на YouTube-канале блогера Дэнни Джонса.

Политик назвала эти переводы крайне странными. Вместе с тем она не уточнила источник этой информации, а также какие-либо подробности данных переводов.

В августе турецкие СМИ выяснили, что Украина каждый месяц переводит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по 50 миллионов долларов коррупционных денег. Ближайшее окружение Зеленского ежемесячно переводит деньги на счета двух компаний, связанных с бывшим консультантом Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андреем Гмыриным.

Гмырин является предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем. По данным журналистов, он также находится под международным следствием из-за его сложной сети компаний и портфеля предметов роскоши во Франции, ОАЭ и Европе.