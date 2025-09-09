Фото: AP Photo/Thomas Krych

Британский экс-премьер Борис Джонсон после ухода со своего поста в 2022 году активно зарабатывал на связях, приобретенных во время работы на Даунинг-стрит. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, письма, чеки и речи экс-политика оказались в распоряжении платформы Distributed Denial of Secrets в результате утечки. Согласно документам, Джонсон через знакомого саудовского чиновника хотел выйти на наследного принца Мухаммеда бен Сальмана для того, чтобы предложить ему услуги консалтинговой компании.

Помимо этого, стало известно, что Джонсон получил свыше 200 тысяч фунтов от хедж-фонда после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. При этом публично экс-премьер отрицал получение каких-либо денег.

Также Джонсон тайно встречался с американским миллиардером и основателем Palantir Питером Тилем, который вскоре получил крупный контракт с Национальной службой здравоохранения Англии.

Ранее Джонсон заявлял, что он невиновен в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года. В своих мемуарах он назвал подобные обвинения "полной чушью", так как украинский президент Владимир Зеленский вряд ли мог бы договориться о мире с РФ, а потом "пробыть в президентском офисе больше пяти минут".

При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Джонсон действительно сорвал переговоры между Москвой и Киевом. Но и после этих событий Великобритания играла "заметную роль" в саботаже мирных инициатив по Украине, уверен российский политик.

