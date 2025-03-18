Фото: ТАСС/ЕРА/STUART BROCK

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь оправдался за срыв мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года. Он прокомментировал произошедшее в интервью британскому подкасту Triggernometry.

"Все, что я пытался сделать, – это продемонстрировать видимую поддержку и сказать, что… если вы хотите урегулирования, то это ваше дело. Если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Вот что я сказал", – заявил Джонсон.

Экс-премьер Британии подчеркнул, что люди могут судить, правильно ли поступил украинский лидер Владимир Зеленский, отказавшись воевать. Но в итоге есть хороший шанс, что результатом всей ситуации станет свободная, суверенная и безопасная Украина, чего якобы не было бы в случае заключения соглашения в апреле 2022 года, уверен политик.



Ранее Джонсон уже отмечал, что он невиновен в срыве переговоров. В своих мемуарах он назвал подобные заявления полной чушью, так как Зеленский вряд ли мог бы договориться о мире с РФ, а потом "пробыть в президентском офисе больше пяти минут".

При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Джонсон действительно сорвал переговоры между Москвой и Киевом. Но и после этих событий Великобритания играет "заметную роль" в саботаже мирных инициатив по Украине, уверен российский политик.

