Песков назвал появление Путина в военной форме сигналом освобождения Курской области

Фото: kremlin.ru

Появление Владимира Путина в военной форме является сигналом решимости в самое ближайшее время завершить освобождение Курской области, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Надеемся, что в самое ближайшее время мы сможем в этом плане вздохнуть спокойно", – добавил официальный представитель Кремля.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, можно ли усмотреть в действиях президента некий "сигнал". Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале репортера.

Путин 12 марта в армейском камуфляже провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой. Он надел форму, поскольку посчитал это нужным, пояснили в Кремле ранее.

В ходе мероприятия начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские военные освободили более 86% от занятой украинскими формированиями территории в Курской области.

По его мнению, ВСУ планировали создать в регионе так называемый стратегический плацдарм для использования в качестве "разменной монеты" в возможных переговорах с Россией.