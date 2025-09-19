Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о наличии нескольких объектов недвижимости в США у секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

"Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По данным украинского Центра противодействия коррупции, у семьи Умерова нашли в общей сложности восемь объектов недвижимости в Соединенных Штатах: три квартиры во Флориде, одну – в Нью-Йорке, а также четыре виллы возле Майами.

Отмечается, что некоторые объекты находятся в аренде, другие – в прямом владении жены, отца, брата Умерова и его детей.

Ранее турецкая газета Aydınlık выяснила, что Украина каждый месяц переводит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по 50 миллионов долларов коррупционных денег.

Ближайшее окружение украинского лидера Владимира Зеленского ежемесячно переводит деньги на счета двух компаний, связанных с бывшим консультантом Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андреем Гмыриным. Он является предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.

По информации журналистов, Гмырин также находится под международным следствием из-за его сложной сети компаний и портфеля предметов роскоши во Франции, ОАЭ и Европе.