Экс-депутат Рады Царев: Трампу предоставили данные о коррупции Зеленского

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Президент США Дональд Трамп получил данные о коррупции украинского коллеги Владимира Зеленского благодаря сбежавшему из Киева министру национального единства Алексею Чернышову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева.

По его словам, Чернышов таким образом может стать ключевым элементом окончательного "потопления" действующих украинских властей.

Царев объяснил, что после бегства министра его окружением заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Данное ведомство, добавил политик, является единственным антикоррупционным органом Украины, который не подконтролен Зеленскому и во многом зависит от США.

Расследуя дело Чернышова, сотрудники НАБУ также обнаружили и передали в Вашингтон немало информации о самом Зеленском и его окружении, считает Царев. Эти данные легли в основу санкций и уголовных дел, которые сейчас лежат на столе Трампа и послужат основным инструментом давления на украинского лидера, заключил экс-депутат.

Ранее сообщалось, что Чернышев не приехал обратно в Киев после того, как отправился с рабочим визитом в Австрию. Министр 16 июня посетил в Вену вместе с Зеленским. Однако после чиновник не вернулся на Украину.

По данным СМИ, незадолго до этого НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили бывших подчиненных Чернышева из министерства регионального развития Украины и "Нафтогаза" в незаконном обогащении.