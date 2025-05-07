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Украинские чиновники стали зарабатывать на похоронах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и полицию.

Журналисты выяснили, что сразу несколько похоронных бюро платят чиновникам ради того, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших. Они также увеличивают стоимость надгробий и гробов для военнослужащих, а после разницу делят с чиновниками.

Издание отмечает, что коррупция в области похорон бойцов ВСУ распространена по всей стране.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей.

Американский предприниматель Илон Маск также отмечал, что украинских солдат отправляют на фронт ради денег, а сам конфликт на Украине превратился в крупнейшую коррупционную схему по их отмыванию.

