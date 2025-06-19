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Министр национального единства Украины Алексей Чернышев не приехал обратно в Киев после того, как отправился с рабочим визитом в Австрию. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию руководителя отдела расследований одного из украинских изданий Михаила Ткача в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ткач рассказал, что Чернышев 16 июня направился в Вену вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако после министр не вернулся на Украину.

По словам журналиста, незадолго до этого Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили бывших подчиненных Чернышева из министерства регионального развития Украины и "Нафтогаза" в незаконном обогащении. Именно поэтому, как указал Ткач, мужчина решил не возвращаться в Киев.

Между тем в период с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис состоялся саммит G7. По информации СМИ, Зеленский на мероприятии выглядел раздосадованным.

Журналисты уточнили, что киевские дипломаты были разочарованы тем, что участие украинского лидера в саммите оказалось безрезультатным. В связи с этим они выражают сомнения относительно целесообразности его поездки на предстоящий саммит НАТО.

