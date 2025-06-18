The Guardian: Зеленский выглядел раздосадованным на саммите G7

Фото: ТАСС/АР/Suzanne Plunkett

Украинский президент Владимир Зеленский выглядел раздосадованным на саммите G7 в Канаде, передает The Guardian.

Издание уточнило, что в ходе саммита президент Украины заявил, что украинской армии необходима помощь со стороны союзников, которая помогла бы ей продержаться до момента "готовности России к мирным переговорам".

Автор публикации также добавил, что киевские дипломаты были разочарованы тем, что участие Зеленского в саммите оказалось безрезультатным. В связи с этим они выражают сомнения относительно целесообразности его поездки на предстоящий саммит НАТО.

Тем временем источники издания Politico заявили, что государства G7 не смогли склонить президента США Дональда Трампа к антироссийской позиции, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По данным портала, представители стран надеялись найти во время саммита такую формулировку относительно конфликта на Украине, которая могла бы понравиться Трампу. Канадский чиновник уточнил, что все пришло к тому, что глава Штатов не согласился на "жесткие высказывания" в адрес Москвы.

Во время саммита должна была состояться встреча Зеленского и Трампа, однако она сорвалась из-за досрочного отъезда последнего с мероприятия. Американский президент покинул саммит из-за событий на Ближнем Востоке, писали СМИ.

При этом Зеленский так и не смог получить поддержки от участников G7, отметили журналисты. По их словам, в опубликованном в этом году заявлении относительно саммита говорится об одобрении усилий Трампа по урегулированию украинского кризиса, хотя прошлое официальное сообщение о мероприятии носило посыл об осуждении "вторжения России" и заверения о "неизменной поддержке" Украины.