Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на поселок Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту украинской атаки на поселок Маслова Пристань в Белгородской области. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В настоящее время следователи и криминалисты СК России на месте фиксируют обстоятельства преступления, допрашиваются очевидцы, назначаются необходимые экспертизы", – приводит слова Петренко телеграм-канал СК РФ.

В ведомстве, что следователи установят все детали преступных действий вооруженных формирований Украины, а также причастные к атаке конкретные лица.

Обстрел поселка Маслова Пристань произошел 8 октября, в результате погибли двое мужчин и одна женщина. Еще не менее 10 мирных жителей пострадали.

Частично было разрушено здание социального объекта. Также повреждены 2 многоквартирных дома и 7 автомобилей. Как пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков, в ближайшее время эксперты начнут оценку разрушений и определят дальнейший ход работ.