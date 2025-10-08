Три человека погибли в Белгородской области при ракетном обстреле ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека в Белгородской области погибли в результате ракетного обстрела ВСУ в поселке Маслова Пристань в Шебекинском округе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова.

Глава региона добавил, что один человек получил ранение. Частично разрушено здание социального объекта. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны, а также продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

Гладков отметил, что будет оперативно информировать о ситуации по мере поступления новых сведений с места событий.

Ранее Гладков также сообщал, что двое взрослых и один ребенок пострадали в результате попадания украинского снаряда в частный дом в селе Мощеном. Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, мужчина – множественные осколочные ранения лица, а четырехлетней девочке предварительно диагностировали баротравму.