Три человека погибли в Белгородской области при ракетном обстреле ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Три человека в Белгородской области погибли в результате ракетного обстрела ВСУ в поселке Маслова Пристань в Шебекинском округе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова.
Глава региона добавил, что один человек получил ранение. Частично разрушено здание социального объекта. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны, а также продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди.
Гладков отметил, что будет оперативно информировать о ситуации по мере поступления новых сведений с места событий.
Ранее Гладков также сообщал, что двое взрослых и один ребенок пострадали в результате попадания украинского снаряда в частный дом в селе Мощеном. Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, мужчина – множественные осколочные ранения лица, а четырехлетней девочке предварительно диагностировали баротравму.