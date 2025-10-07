Обломки БПЛА упали на территории завода в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обломки сбитого украинского дрона упали на территории одного из предприятий в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, ущерб промышленной инфраструктуре оценивается как незначительный.

Всего за минувшую ночь в районе промзоны города были нейтрализованы 30 вражеских беспилотников, уточнил Никитин. Согласно предварительным данным, пострадавших нет, однако несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей получили повреждения.

В настоящее время ответственные службы оценивают ущерб и ликвидируют последствия атаки. Работу координирует глава Дзержинска Михаил Клинков.

В ночь на 7 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Больше всего дронов было сбито над Курской областью – 62 аппарата. Кроме того, 31 дрон ликвидирован в Белгородской области, 30 – в Нижегородской, 18 – в Воронежской, 6 – в Липецкой, 5 – в Калужской, 4 – в Тульской области.

Атака БПЛА по Белгородской области повлекла за собой повреждения одного многоквартирного дома в Старом Осколе. Еще около 20 автомобилей были посечены осколками.