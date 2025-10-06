Три беспилотника ВСУ обезврежены на территории предприятия в Тюмени

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезврежены на территории одного из предприятий Тюмени, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Уточняется, что БПЛА нашли в микрорайоне Антипино, на место выехали экстренные службы. Их оперативные действия позволили предотвратить детонацию беспилотников.

В результате инцидента никто не пострадал, также не было допущено взрывов и горения. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали работу.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 251 вражеский беспилотник, атаковавший регионы страны.

Воздушные цели удалось перехватить над Крымом, Курской, Белгородской, Нижегородской, Воронежской областями, Краснодарским краем, Брянской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской, Орловской, Липецкой и Московской областями. Также силы ПВО ликвидировали украинские дроны над Черным и Азовским морями.

