Силы ПВО сбили более 250 украинских беспилотников над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 251 вражеский беспилотник, атаковавший территорию страны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В частности, 40 беспилотников были перехвачены над Крымом, 34 – над территорией Курской области, 30 – над Белгородом и 20 – над Нижним Новгородом.

Еще 17 БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Воронежской области, 11 – над Краснодарским краем, по 8 – над Брянской и Тульской областями. В свою очередь, Рязанскую область безуспешно пытались атаковать 4 дрона, по 2 были зафиксированы над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, а по 1 БПЛА сбили над Липецкой областью и Московским регионом.

Вместе с тем дежурные расчеты ПВО перехватили 62 беспилотника над Черным морем и 5 – над Азовским.

Накануне, 5 октября, ВСУ с помощью беспилотников и боеприпасов обстреляли Белгородскую область. Разрушения были зафиксированы в нескольких районах. Кроме того, из-за минометного обстрела ранение получил замглавы поселения Мокрая Игорь Кушнарев. Он был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Также из-за обстрела повредили объекты электроснабжения. В связи с этим белгородские больницы перешли на резервное питание, а около 40 тысяч жителей остались без электричества.