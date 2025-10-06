Дежурные силы ПВО ликвидировали 8 украинских БПЛА над Тульской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 8 украинских БПЛА в небе над Тульской областью в ночь на понедельник, 6 октября. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Объекты инфраструктуры не повреждены.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область с помощью БПЛА и боеприпасов. В результате чего повреждены объекты электроснабжения региона.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без электроснабжения. В данный момент аварийные бригады продолжают выполнять все необходимые работы для подключения к электроснабжению жилых домов, социальных объекты и коммерческих предприятий.