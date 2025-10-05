ВСУ атаковали Белгородскую область БПЛА и боеприпасами

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием беспилотников и боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Белгороде, в результате чего были повреждены оконные стекла. Еще один БПЛА FPV-дрон атаковал автобус в поселке Политотдельское Белгородского района.

В свою очередь, в Шебекинском округе два обстрела со стороны ВСУ привели к повреждению семи частных домов. По словам Гладкова, были выбиты окна, пробиты кровли и повреждены фасады и заборы.

В Грайвороне повреждения получили два автомобиля, окна и входы в трех частных домах, продолжил губернатор. В Валуйском округе снаряд повредил кровлю склада, а в Волоконовском районе FPV-дрон пробил крышу частного дома, другой снаряд уничтожил дом.

В результате минометного обстрела ранение получил замглавы поселения Мокрая Игорь Кушнарев, уточнил Гладков. Бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Игорь Иванович недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа – пришел работать вместе с новым главой Дмитрием Александровичем Панковым. Вся команда работает героически, помогая жителям справляться с трудностями. От всей души желаю Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения!" – добавил губернатор.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. При падении БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание было посечено осколками.

Еще один прилет БПЛА был зафиксирован на одном из предприятий в Белореченском районе Краснодарского края. Около 140 сотрудников предприятия эвакуировали в защитное сооружение, пострадавших среди них не было.

