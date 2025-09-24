СК установит обстоятельства атаки ВСУ на Новороссийск

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко Глава города-героя Новороссийска"

Следователи Следственного комитета (СК) России установят все обстоятельства украинской атаки на Новороссийск, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, сотрудники СК будут расследовать преступные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области, где из-за обстрела пострадал мужчина.

"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений", – уточнили в ведомстве.

Центр Новороссийска был атакован украинскими БПЛА днем 24 сентября. После ЧП повреждения получили 7 жилых домов, 1 гостиница и 20 машин, 3 из которых полностью сгорели.

Кроме того, ущерб был нанесен офису Каспийского трубопроводного консорциума. Также загорелась кровля жилого дома на улице Шевченко, но пожар удалось потушить. Число пострадавших при атаке ВСУ выросло до 12 человек, 2 человек погибли.

