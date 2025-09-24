Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 сентября, 17:11

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Сочи

Фото: 123RF/aniramphoto

Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – уточняется в публикации.

Запрет на взлет и посадку воздушных судов (ВС) действовал в воздушной гавани Сочи в среду, 24 сентября. Кроме того, в городе была объявлена угроза применения безэкипажных катеров, отдыхающих начали эвакуировать с пляжей.

По той же причине в Геленджике закрыли выход в море всем плавсредствам.

В тот же день украинские военные при помощи БПЛА атаковали центр Новороссийска. В связи с этим в городе был введен режим ЧС. Из-за атаки вражеских дронов погибли два человека, а число пострадавших достигло восьми.

При падении обломков беспилотников повреждения получили семь домов, включая гостиницу, а также двадцать машин, три из которых сгорели полностью.

Вместе с тем загорелась крыша жилого дома на улице Шевченко, но огонь удалось локализовать. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Кроме того, повреждения выявлены на территории офиса Каспийского трубопроводного консорциума.

транспортрегионы

