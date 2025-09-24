24 сентября, 09:47Транспорт
Аэропорт Уфы временно ограничил прием и вылет самолетов
Фото: 123RF/lightpoet
Ограничения на прием и вылет воздушных судов ввели в аэропорту Уфы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – написал он в телеграм-канале и добавил, что аэропорт Самары возобновил работу после снятия запрета на полеты.
Ранее меры в безопасности вводились в аэровокзалах Самары, Оренбурга, Волгограда, Саратова, Сочи и Геленджика. В последних четырех городах также отменили ограничения.
В период их действия на запасных аэродромах приземлились семь самолетов, совершавших рейс в Сочи, и один борт, направлявшийся в Саратов.
Аэропорт Краснодара возобновил работу после 3,5 лет простоя