Аэропорт Уфы временно ограничил прием и вылет самолетов

Фото: 123RF/lightpoet

Ограничения на прием и вылет воздушных судов ввели в аэропорту Уфы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – написал он в телеграм-канале и добавил, что аэропорт Самары возобновил работу после снятия запрета на полеты.

Ранее меры в безопасности вводились в аэровокзалах Самары, Оренбурга, Волгограда, Саратова, Сочи и Геленджика. В последних четырех городах также отменили ограничения.

В период их действия на запасных аэродромах приземлились семь самолетов, совершавших рейс в Сочи, и один борт, направлявшийся в Саратов.