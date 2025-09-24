Форма поиска по сайту

24 сентября, 06:11

Транспорт

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Сочи и Геленджика

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорты Сочи и Геленджика временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

На момент публикации такие же ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Саратова и Самары.

Ранее Росавиация и Минтранс разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.

В России создали новую инструкцию по орнитологическому обеспечению полетов

транспортрегионы

