24 сентября, 06:11
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Сочи и Геленджика
Аэропорты Сочи и Геленджика временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные ограничения вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
На момент публикации такие же ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Саратова и Самары.
Ранее Росавиация и Минтранс разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.
