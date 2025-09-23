Прокуратура начала проверку после задержки 48 авиарейсов в Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки 48 рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре напомнили, что в период с 22 по 23 сентября в воздушной гавани вводились временные ограничения, которые повлияли на прилет и вылет самолетов. В связи с этим сотрудники ведомства проверят соблюдение прав пассажиров, в том числе предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

В общей сложности к 10:00 по московскому времени 23 сентября в столичных аэропортах было задержано и отменено 200 рейсов. Это связано с отражением атаки 46 БПЛА, которые летели в сторону Москвы с вечера понедельника, 22 сентября.

В связи с этой ситуацией компания "Аэрофлот" перешла на усиленный режим работ. В частности, продолжают приниматься меры по стабилизации расписания. Предполагается, что штатный режим выполнения полетов будет достигнут к концу дня.